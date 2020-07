Таиланд отверг обвинения в использовании обезьян для сбора кокоса в промышленных масштабах

БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Таиланд не использует обезьян для сбора кокосовых орехов в промышленных масштабах для изготовления экспортной продукции. С таким утверждением выступил министр торговли королевства Чурин Лаксанависит, отвергнув обвинения, выдвинутые организацией PETA (People for the Ethical Treatment of Animals - "Люди за этичное обращение с животными").

Ее активисты утверждают, что с приматами, обученными тайскими фермерами для сбора кокосовых орехов, плохо обращаются. В этой связи PETA призвала бойкотировать продукты на основе кокоса, произведенные в Таиланде. "Обезьяны больше не собирают кокосы в промышленных масштабах в Таиланде", - приводит слова чиновника газета The Bangkok Post.

Вместе с тем министр признал, что фермеры все еще обучают обезьян собирать кокосовые орехи, но только в небольших масштабах, поскольку эта процедура представляет собой своеобразный туристический аттракцион. Лаксанависит заявил, что в планах властей пригласить иностранных дипломатов и показать им, как производится уборка урожая, чтобы они убедились, что во время этого процесса не происходит плохого обращения с приматами.

По словам министра, обвинение PETA нанесло ущерб продажам таиландского кокосового молока в Европейском союзе. Около 70% этой продукции, экспортируемой в Великобританию, распространяется в супермаркетах, ресторанах и отелях, управляемых азиатами. Ежегодный экспорт кокосового молока приносит Таиланду порядка 12,3 млрд батов ($396 млн), из которых 2,25 млрд батов ($72,44 млн) или 18% поступают из ЕС.

"Машины для сбора кокоса"

PETA обвинила тайских фермеров в отлове свинохвостых макак в дикой природе для использования их в качестве "машин для сбора кокоса". Зоозащитники утверждают, что каждая обезьяна вынуждена собирать до тысячи кокосовых орехов в день. После расследования PETA Asia более 15 тыс. магазинов отказались приобретать таиландские продукты из кокоса.

На обвинения PETA незамедлительно последовала реакция таиландского сегмента социальных сетей. По мнению одного из пользователей, если PETA считает, что использование обезьян для сбора кокосовых орехов - это жестокое обращение с животными, то необходимо бойкотировать молочные продукты, поскольку они также производятся жестоким способом.

Глава сети производителей кокосов Пхонсак Бутрак заявил, что бойкот не затронул продажи его продукции. "Два года назад торговые представители ЕС выступали против использования обезьян для сбора кокосовых орехов в Таиланде, но позже они поняли, что это не жестокое обращение с животными, как утверждают некоторые организации", - напомнил он.

52-летний Ниран Вонгванит, занимающийся выращиванием кокосов и дрессировкой обезьян в Сураттхани, считает, что кампания PETA несправедлива по отношению к тайским фермерам, так как традиция использования приматов в сборе урожая насчитывает более 100 лет. Он пояснил, что до того, как у них появились обезьяны, фермеры сами взбирались на пальмы. "В наши дни обезьян разводят. Как только они достигают определенного возраста, их обучают, прежде чем отправлять на кокосовые фермы по всей стране", - рассказал Ниран Вонгванит.