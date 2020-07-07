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Комиссия МАК приступила к расследованию крушения вертолета Ми-2 в Ростове

В результате происшествия погиб механик воздушного судна

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области. Об этом говорится в отчете МАК, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

6 июля вертолет Ми-2 потерпел крушение вблизи поселка Кирсалово Пролетарского района Ростовской области. По предварительной информации, причиной инцидента стал отказа двигателя. В результате аварии был травмирован пилот, механик воздушного судна погиб.

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