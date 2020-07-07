МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кремль не следит за делом лишенного сана отца Сергия, связанным с его проповедями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле не следят за этим делом", - сказал он.

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал во вторник лишенного сана отца Сергия (Романова) за распространение недостоверной информации в проповеди. Адвокат клирика Светлана Герасимова сообщила, что защита обжалует штраф.

Романов признан виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>").

4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла в проповедях Сергия признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру.