Минпросвещения просит более 23 млрд руб. на новый проект по патриотическому воспитанию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России просит выделить более 23 млрд руб. до 2024 года на новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС во вторник заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

"Все зависит от того, какое решение примет Министерство финансов. Мы на данный момент времени запрашиваем 23,115 млрд рублей на четыре года - с 2021-го по 2024-й", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом в ходе обсуждения президентского законопроекта о воспитательной работе в Общественной палате РФ Грибов также рассказал, что при подготовке нового федерального проекта в министерстве обсуждают возможность финансирования за счет бюджета ставок в школах, связанных с организацией воспитательной работы.

"В рамках формирующегося сейчас федерального проекта о патриотическом воспитании мы пытаемся, осторожно, но, тем не менее, заявить о возможности введения дополнительных штатных единиц, финансируемых из федерального бюджета, на систему образования для школ", - сказал он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" рамках нацпроекта "Образование" будет принят до конца этого года, проект документа планируется представить на обсуждение в сентябре. Проект по патриотическому воспитанию "будет служить ресурсной базой" для реализации поправок в закон об образовании, которые инициировал президент РФ Владимир Путин, направленные на воспитательную работу в школах, добавил министр.

Президент Владимир Путин 21 мая внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Законопроект предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Законопроект также уточняет само понятие "воспитание". Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.