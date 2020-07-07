Иран зафиксировал рекордное суточное число смертей среди заразившихся коронавирусом

ТЕГЕРАН, 7 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа в Иране выросло за сутки на 200 и превысило 11,9 тыс. Об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью минздрава Сима Садат Лари.