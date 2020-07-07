ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае

ТАСС, 7 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности. Как заявила во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает агентство Reuters , власти хорошо справляются с ситуацией.

"Мы следим за вспышкой при содействии властей Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий, но внимательно следим за ситуацией", - сказала она.

Случаи заражения бубонной чумой ранее зафиксировали в Монголии и в автономном районе Внутренняя Монголия (КНР). В России с этими территориями граничат Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох. Опасны для человека сурки, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики проводится вакцинация.