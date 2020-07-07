Минкультуры рекомендовало вузам начислять допбаллы ЕГЭ за волонтерство в сфере культуры

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поддерживает инициативу начисления дополнительных баллов ЕГЭ абитуриентам, занимавшихся волонтерской деятельностью в сфере культуры, а также рекомендовало образовательным учреждениям ее реализовывать. Об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу, - сказала она, отвечая на вопрос о начислении дополнительных баллов ЕГЭ волонтерам культуры. - Сегодня образовательные учреждения самостоятельно принимают такие решения по дополнительным баллам. И мы всем им, безусловно, рекомендовали это сделать".

По ее словам, критерии зачисления баллов прорабатываются с Росмолодежью.

Как ранее сообщала пресс-служба Минобрнауки России, согласно действующему порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, - учет результатов личных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

Дополнительные баллы можно, в частности, получить за волонтерскую и добровольческую деятельности, но при условии, если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет. Перечень учитываемых личных достижений и порядок их учета указываются в правилах приема вуза, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.