Мурманская область выделила 2 млн рублей для лечения пациентов с коронавирусом на дому

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят 2 млн рублей из резервного фонда правительства области на лекарства для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено больше 2 млн рублей на закупку противовирусных препаратов. Эти медикаменты предназначены для пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса, которые находятся под динамическим наблюдением на дому", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при амбулаторном лечении пациентам обеспечивается медицинское наблюдение, назначается курс лечения и предоставляются все необходимые лекарства.

Рост заражения коронавирусом в Мурманской области продолжается. По данным оперативного штаба, на утро вторника в регионе выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 128 в Мурманске, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 6 196, 3 735 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 2 440 находятся на лечении, 21 человек умер.