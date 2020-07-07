ВЦИОМ: большинство россиян удовлетворено тем, как прошло голосование по поправкам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более 70% россиян удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к конституции. Об этом говорится на сайте центра во вторник.

"Большинство россиян удовлетворено тем, как прошло голосование по поправкам к конституции (71%). Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие - 12%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее удовлетворены те, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%). Наименее удовлетворены голосовавшие через интернет (74%).