ВЦИОМ: большинство россиян удовлетворено тем, как прошло голосование по поправкам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более 70% россиян удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к конституции. Об этом говорится на сайте центра во вторник.
"Большинство россиян удовлетворено тем, как прошло голосование по поправкам к конституции (71%). Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие - 12%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее удовлетворены те, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%). Наименее удовлетворены голосовавшие через интернет (74%).
Практически каждому россиянину было удобно голосовать - об этом сообщили 96% респондентов. Только 4% опрошенных выразили мнение, что голосование было организовано неудобно. "В целом организация голосования в течение семи дней, по мнению 72% принявших участие в голосовании россиян, стала более удобной (64% от всех опрошенных). Почти четверть проголосовавших (24%) сказали, что длительность в целом не повлияла на удобство голосования (среди всех ответивших эта доля немного выше - 28%). По мнению 3%, стало скорее менее удобно голосовать", - говорится в сообщении.
Большинство россиян считают, что власти во время голосования смогли обеспечить меры санитарной безопасности (82%, среди принявших участие в голосовании - 91%), не согласны с этим лишь 7% опрошенных россиян, среди принявших участие в голосовании эта доля еще ниже - 4%. Среди тех, кто предпочел проголосовать через интернет, доля придерживающихся мнения о том, что для них не смогли обеспечить нужные меры, выше - 21% (против 74% с позицией об успешной организации голосования с соблюдением санитарных норм). Подавляющее большинство выбравших голосование на участке, на дому или вне помещения считают, что смогли.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 3 июля 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.