Джонни Депп подал в суд на таблоид The Sun из-за публикации о насилии против экс-супруги

ТАСС, 7 июля. Джонни Депп подал иск в Высокий суд Лондона против британской газеты The Sun, которая в 2018 году утверждала, что актер совершал акты физического насилия в отношении своей бывшей супруги актрисы Эмбер Херд. Ответчики в судебной тяжбе, которая, как ожидается, раскроет подробности частной жизни актеров, - издатель таблоида News Group Newspapers и исполнительный редактор самой газеты Дэн Вуттон, сообщает в вторник агентство Reuters.

Пара познакомилась около десяти лет назад на съемках фильма "Ромовый дневник", а в феврале 2015 года актеры поженились. Однако спустя всего 15 месяцев Херд подала на развод, обвинив Деппа в физическом насилии во время их отношений. Тогда актриса сообщила, что Депп якобы швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Актер категорически это отвергает.

В январе 2017 года суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) расторг их брак. Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, Депп должен был после развода выплатить актрисе $7 млн, которые, по ее словам, она намеревалась пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.

В тот же день, когда был оформлен их развод, Депп подал судебный иск в отношении своих бывших менеджеров, обвинив их в неправильном распоряжении его средствами, что якобы привело к потере им около $25 млн.

По словам британского судьи Эндрю Никола, который в преддверии стартующего во вторник процесса в Лондоне оговаривал с его сторонами детали проведения слушаний, ответчики в своих материалах "обвинили заявителя в совершении многочисленных актов физического насилия против Херд". К началу слушаний 57-летний Депп и 34-летняя Эмбер пришли в суд, где они должны присутствовать на ежедневной основе, раздельно, чтобы не столкнуться друг с другом и не спровоцировать скандал.