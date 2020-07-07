В Сочи встретили 100-тысячного туриста с начала июня

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Торжественная встреча 100-тысячного туриста с начала лета состоялась в Международном аэропорту Сочи во вторник. Об этом сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

"Сегодня мы встречаем 100-тысячного туриста. Практически все объекты размещения уже работают. Это и санатории, и пансионаты, и гостиницы, и мини-отели, работают пляжи, работают объекты показа, поэтому мы готовы предоставить всем гостям полноценный прекрасный отдых в нашем замечательном городе", - сказала она.

Уточняется, что речь идет о 100-тысячном туристе, приехавшем на курорт с начала июня. Также в пресс-службе отметили, что власти города ведут статистику "очень скрупулезно", учитывая каждого отдыхающего.

Батяйкина также сообщила, что в августе в городе прогнозируется полная загрузка отелей и гостиниц."Если посмотреть на прогноз этого лета, то можно сказать, что июль месяц мы выйдем на 90-процентную загрузку всех объектов размещения, август - планируем 100-процентную загрузку", - сказала Батяйкина.

Она отметила, что один из основных в России городов-курортов постепенно выходит на свои привычные показатели. Меры, предпринятые в целях стабилизации эпидемиологической обстановки, были "достаточными и своевременными". Батяйкина добавила, что в настоящее время курорт абсолютно безопасен для отдыха. Однако, оценить ущерб туристической отрасли в результате простоя удастся только в октябре.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, отелей и гостиниц. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров, что позволило в условиях действия карантина отдохнуть на побережье самим жителям региона. С 21 июня режим карантина был снят, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора разрешено возобновление приема отдыхающих всем санаториям и гостиницам, а 14-дневная изоляция в обсерваторах, которая раньше распространялась на всех въезжающих в регион без наличия санаторной путевки, осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа.

О курортах Кубани

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.

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