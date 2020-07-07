Дума приняла закон о создании госрегистра граждан для обеспечения лекарствами

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о создании федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов.

Инициативу внес в Госдуму кабмин. Как отмечают в правительстве, создание регистра призвано повысить точность прогнозирования потребности в лекарствах, питании и медицинских изделиях, "необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения". Кроме того, нововведение также позволит оценить объем невостребованных препаратов. В регистр будут заноситься такие данные, как СНИЛС, фамилия и имя гражданина, его дата рождения, пол, адрес проживания, номер медицинского страхования, а также диагноз и сведения о назначенных препаратах. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Согласно документу, вести новый регистр будет Минздрав. При этом органы государственной власти субъектов РФ будут контролировать и заполнять региональные сегменты этого федерального регистра. Основу регистра будут составлять сведения из так называемых социальных регистров и единой государственной информационной системы социального обеспечения.

В ходе работы над текстом законопроекта ко второму чтению думский комитет по охране здоровья одобрил поправки, которые касаются правил отсрочки по вводу обязательной маркировки ряда лекарств, она должна вступить в силу с 1 июля 2020 года. Так, документ наделяет правительство правом устанавливать свой регламент ввода в оборот лекарств, произведенных в России с 1 июля по 1 октября 2020 года. Иностранные медикаменты специальным решением правительства могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.

Кроме того, поправки направлены на то, чтобы привести российское законодательство в соответствие с законами Евразийского экономического союза. Так, с 1 сентября 2020 году на территории РФ предлагается разрешить оборот лекарств и медицинских изделий, которые уже зарегистрированы в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.

Максимальное упрощение

Новые нормы и цифровизация позволят автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов, отметил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "законом создается более гибкая система распределения медикаментов, ориентированная в первую очередь на потребности пациентов". "Эта инициатива должна максимально упростить жизнь граждан, которые борются с тяжелыми заболеваниями, чтобы они своевременно и в полном объеме получали нужные препараты, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Поэтому очень важно, чтобы к моменту вступления закона в силу в полном объеме (1 января 2021 года) правительством были приняты все необходимые подзаконные акты", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.