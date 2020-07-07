Сотрудники Росгвардии будут давать присягу

МОСКВА, 7 июля /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий присягу для новых сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).

"Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной гвардии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации", - говорится в документе. Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Присягу будут приносить росгвардейцы, имеющие специальные звания полиции, пояснил Пискарев. Он напомнил, что военнослужащие в России приносят присягу в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", законами присяга предусмотрена также для сотрудников ведомств, где присваиваются специальные звания (МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других). Однако при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.

"Поэтому логичным будет ввести присягу и для сотрудников войск национальной гвардии, которым присваиваются специальные звания полиции. Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания", - уверен Пискарев.

В законе прописывается и текст будущей присяги. Росгвардейцы будут произносить следующие слова: "Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну".