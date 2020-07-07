В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.

По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ЕГЭ проходит на высоком организационном уровне. "Несмотря на то, что даты проведения экзаменов несколько раз переносились, технологических сбоев нет. Меры эпидемиологической безопасности при организации ЕГЭ соблюдены во всех регионах, жалоб по этому поводу мы не получаем", - привели в пресс-службе слова Музаев.

В 2020 году на ЕГЭ по русскому зарегистрировалось более 671 тыс. человек, в том числе почти 618 тыс. выпускников текущего года. Проведение экзамена было разделено на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах и аудиториях. 6 июля ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 тыс. участников. Во вторник, 7 июля, ЕГЭ по русскому языку прошел еще для 243 тыс. человек.

Отмечается, что в 18 регионах для организации ЕГЭ была использована технология передачи экзаменационных материалов по защищенным интернет-каналам. Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующий экзамен, ЕГЭ по профильной математике, участники основного периода будут сдавать 10 июля.