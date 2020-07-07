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Прокуратура проверит зоопарк в Таганроге после сообщений о жестоком обращении с животными

Посетители зоопарка пожаловались на то, что животные содержатся в тесных вольерах, а в жару у них нет поилок с водой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура проверит условия, в которых содержатся животные в мини-зоопарке в Таганроге, после появления жалоб от посетителей. Об этом во вторник сообщили журналистам в прокуратуре региона.

Ранее в социальных сетях появилось видео с животными - рысью, медведей, канадским волком, - которые сидят в маленьких клетках и без воды в жару.

"Прокуратурой Ростовской области совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и республике Калмыкия организована проверка соблюдения руководством мини-зоопарка, расположенного в парке им. Горького в г. Таганроге законодательства о животном мире при содержании животных в полувольных условиях", - говорится в сообщении.

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