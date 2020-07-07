Гимназия в Удмуртии получит грант на продвижение этнокультурного образования

ИЖЕВСК, 7 июля. /ТАСС/. Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда (Ижевск) выиграла грант Минпросвещения России. На эти средства педагоги из нескольких регионов РФ разработают авторскую методическую сеть по поддержке инновационных форм этнокультурного образования. Об этом журналистам сообщили во вторник, 7 июля, в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

"Будет создана авторская межрегиональная методическая сеть "Выль тулкым" - "Новая волна". Она объединит педагогов родного языка, представителей более 20 школ и различных учреждений Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, Пермского края. Ее деятельность будет направлена на выявление и поддержку инновационных методических форм развития этнокультурного образования и тиражирование продуктов проектной деятельности. Реализация проекта начнется с середины июля, его участниками станут более 100 человек", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС заместитель руководителя гимназии Юлия Шахтина, проект объединит не только школьных учителей родного языка, но и всех заинтересованных, в том числе представителей учреждений культуры, национально-культурных объединений, органов местного самоуправления. Первые результаты гимназия ожидает получить в ноябре-декабре этого года.

По словам Шахтиной, выбор регионов был обусловлен сотрудничеством гимназии с некоторыми представителями субъектов. К тому же, в этих регионах актуален вопрос преподавания родного языка. Также полученные деньги направят на покупку необходимого современного оборудования, которое будет применяться для создания интерактивных видеоуроков и лекций, онлайн-курсов и презентаций, вебинаров и мультипликационных проектов, отметила заместитель руководителя гимназии. Кроме того, планируется провести лагерную смену для школьников. Организаторы хотят вовлечь всех участников в проектирование этнокультурной среды.

"Мы шли к этому упорно, собирая по крупицам большой опыт педагогов гимназии имени Кузебая Герда, детально оформляя концепцию идеи, регулярно советуясь с коллегами. Теперь в гимназии появится современная медиалаборатория этнокультурного образования и целая ресурсная методическая сеть, объединяющая школьников и педагогов родного языка Удмуртии, Башкирии, Пермского края и республики Марий Эл", - цитирует Шахтину пресс-служба правительства.

Сумма гранта, по данным правительства, составит более 850 тыс. рублей. Средства выделят по госпрограмме "Развитие образования".