Девяти школам Ульяновской области выделят субсидии на оснащение пищеблоков

УЛЬЯНОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Школы Ульяновской области, которые признаны лучшими в сфере организации питания, получат средства из областного бюджета на оснащение пищеблоков новым оборудованием. Всего на эти цели будет направлено около 7 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Тем учебным учреждениям, которые серьезно подошли к организации школьного питания, мы решили выделить субсидии из областного бюджета на оснащение пищеблоков", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По данным правительства региона, по результатам конкурсного отбора было определено девять школ-победителей. Из них три учреждения получат по 1 млн рублей - это Октябрьская средняя школа Радищевского района, средняя школа села Сабакаево Мелекесского района, Красногуляевская средняя школа Сенгилеевского района. Еще трем школам будет выделено по 800 тыс. рублей - это Прибрежненская средняя школа Старомайнского района, средняя общеобразовательная школа села Акшуат Барышского района, Шарловская средняя школа Вешкаймского района. По 500 тыс. рублей направят Баклушинской средней школе Павловского района, Патрикеевской основной школе Базарносызганского района, Новопогореловской средней школе Карсунского района.

Морозов заявил, что Ульяновская область является лидером в управленческом подходе к организации питания и этот статус необходимо подтверждать. "Президент поручил обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, начиная с нового учебного года <...> Мы обсудили готовность муниципалитетов. Руководители районов должны заложить в местном бюджете финансирование на исполнение всех мероприятий", - процитировали губернатора в его пресс-службе.

По информации правительства региона, все ученики с первого по четвертый класс в Ульяновской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием в 2020 году. По данным на начало 2020 года, горячим питанием в регионе было обеспечено более 52 тыс. детей с 1 по 4 класс, из которых порядка 11 тыс. льготников. В Ульяновской области создана пятиступенчатая система контроля питания. В ней задействована родительская общественность, которая взаимодействует по замечаниям с операторами питания.

В регионе также разрабатывается законопроект об организации горячего питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. С нового учебного года он обяжет муниципалитеты бесперебойно обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, прикрепленных к образовательным организациям, но обучающихся на дому, двухразовым горячим питанием либо компенсировать расходы семей. Это коснется почти 1 700 детей.