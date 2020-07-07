Страховые выплаты получили более 14 тыс. медиков, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 14 тыс. медицинских работников, заразившихся новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей, получили страховые выплаты, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава России.

"К настоящему моменту единовременные страховые выплаты произведены по факту смерти 40 медицинских работников. Другие заявления находятся на рассмотрении. В то же время, единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены из Фонда социального страхования (ФСС) в более чем 14 тыс. случаев. Сроки проверки в случае временной нетрудоспособности значительно сокращены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что по каждому случаю смерти медработника, если существовала возможность инфицирования коронавирусом на работе, в соответствии с действующим законодательством руководством медорганизации совместно с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и представителями ФСС инициируется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.