Город XVII века восстановят под Тамбовом

ТАМБОВ, 7 июля. /ТАСС/. Старинный город XVII века, который отражал набеги врагов, реконструируют под Тамбовом вблизи села Лысые горы. Стоимость проекта оценивается в 200 млн рублей, сообщила ТАСС инициатор проекта и инвестор Ирина Лаврушкина.

"Деревянный город-крепость, которому в свое время было дано название Красный из-за красоты этих мест, возник около 1647 года для защиты от татарских набегов. В настоящий момент исторический объект полностью утрачен. Мы планируем восстановить его, сделав одним из крупных центров привлечения туристов в регион", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, уже разработали проект и смету деревянной постройки, к будущей стройплощадке прокладывается газопровод. "На территории города появятся башни-укрепления, церковь, конюшни, ремесленные мастерские, несколько музеев, в том числе музей казачества и музей "Тамбовского волка", у которого до сих пор нет своей прописки. Есть идея восстановить костюмы той эпохи, традиции и обычаи наших предков", - рассказала Лаврушкина.

Для туристов в Красном городке планируют построить гостиницу на 25 номеров и этнодеревню с одноэтажными рубленными избами, в которых в стародавние времена жили первые тамбовчане. Одновременно в таком домике уместятся восемь человек.

Город-крепость Красный появился в середине XVII века как сторожевая слобода на берегу реки Челновая в 18 км от нынешнего Тамбова. Одним из основателей крепости считают князя Ивана Ромодановского. Мощное по тем временам сооружение не раз спасало жителей от вражеских набегов. Высота оригинальной башни была равна высоте шести-семиэтажного дома. Впоследствии укрепленный городок Красный навсегда утратил свое военное значение, а населявшие его люди освободились от воинских повинностей и занялись сельскохозяйственным трудом.