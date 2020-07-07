"Аэрофлот" объяснил, почему отказался брать животных на борт рейса из Шанхая

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" отказался принять несколько десятков животных на вывозной рейс из Шанхая в Москву, усмотрев в такой массовой перевозке признаки контрабанды. Об этом журналистам сообщил во вторник официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Днем ранее пассажир этого вывозного рейса пожаловалась, что авиакомпания отказалась принять ее питомца к перевозке. По словам Демина, на рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное.

"Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели <...>. Мы провели собственное расследование инцидента. Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса. Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды. Помимо этого, она не могла быть осуществлена в силу технических причин", - сказал Демин.