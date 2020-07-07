{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Аэрофлот" объяснил, почему отказался брать животных на борт рейса из Шанхая

В компании заявили, что "перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды"
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" отказался принять несколько десятков животных на вывозной рейс из Шанхая в Москву, усмотрев в такой массовой перевозке признаки контрабанды. Об этом журналистам сообщил во вторник официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Днем ранее пассажир этого вывозного рейса пожаловалась, что авиакомпания отказалась принять ее питомца к перевозке. По словам Демина, на рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное.

"Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели <...>. Мы провели собственное расследование инцидента. Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса. Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды. Помимо этого, она не могла быть осуществлена в силу технических причин", - сказал Демин.

Теги
Россия
МВД закрыло уголовное дело о нарушениях авторских прав на Nginx
Как сообщили в ведомстве, такое решение принято в связи с отсутствием состава преступления
Читать полностью