Губернатор Кубани распорядился задействовать резервы для решения проблемы электроснабжения

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края, где из-за установившейся жары произошли перебои с электроснабжением, поручил создать оперативный штаб по устранению неполадок и задействовать возможные резервы для недопущения подобных ситуаций, написал глава региона Вениамин Кондратьев у себя в Telegram-канале во вторник.

Накануне в Краснодаре произошли массовые аварии на оборудовании АО "НЭСК - электросети" из-за повысившейся нагрузки на энергосистему в связи с установившейся в регионе жаркой погодой. Только в краевой столице без света оставались более 40 тыс. местных жителей. Часть неполадок была устранена в течение нескольких часов, работы продолжаются во вторник. Подобные перебои были зафиксированы и в других муниципалитетах края, но они не носили столь массового характера как в Краснодаре.

"Поручил создать оперативный штаб по устранению перебоев с электроэнергией. С началом жары у нас участились случаи отключения электричества. Аварии должны устраняться в кратчайшие сроки. Будут задействованы все резервы и ремонтные бригады. Также необходимо проработать комплекс мер по повышению надежности энергоснабжения - впереди еще половина лета, а на улице 40-градусная жара, мы должны обеспечить людям комфортные условия для жизни", - говорится в сообщении.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.