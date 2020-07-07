Госдума вводит для чиновников штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбления граждан

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ответственности госслужащих за оскорбления граждан, включая штрафы и дисквалификацию.

Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ касательно штрафов для чиновников был внесен в Госдуму в начале мая главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Согласно тексту, оскорбление, совершенное чиновником, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

"Это очень актуальная и злободневная тема, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти", - констатировал Хинштейн в беседе с журналистами. По его словам, законопроект призван стать "серьезным ступором, профилактирующим фактором, который заставит" многих госслужащих "задуматься, прежде чем позволять себе какие-то непочтительные, оскорбительные, унижающие честь и достоинство реплики и замечания высказывать".

"Каждый чиновник должен понимать, что, идя во власть, работая в государственных структурах, он несет дополнительную ответственность перед нашими гражданами. Эта ответственность сегодня будет прописана в законе, через суды любой гражданин может отстоять свою правоту", - отметил со своей стороны первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков. Он уточнил, что нынешние нормы не позволяют привлечь чиновников к административной ответственности, поэтому приходилось придавать такие факты огласке, добиваясь их отставки.

Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. За оскорбление без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 3 тыс. рублей). За оскорбление, "содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях", для граждан предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас до 5 тыс. рублей). Таким образом, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.

Понятие "оскорбление"

"Законопроект уточняет саму диспозицию понятия "оскорбление", потому что, по нашему убеждению, сегодняшняя формулировка не соответствует реалиям. По сложившейся практике к ответственности за оскорбление могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику", - пояснил Хинштейн, заметив, что "русский язык гораздо богаче", есть примеры, когда оскорбление "не сопровождается матерной бранью, но при этом не становится менее унизительным и оскорбляющим". "Мы предлагаем устранить это, расширив диспозицию статьи "Оскорбление" (статья 5.61 КоАП РФ), прописав, что оскорбление будет у нас, как сегодня, выражаться в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме", - добавил депутат.