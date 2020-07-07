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МВД закрыло уголовное дело о нарушениях авторских прав на Nginx

Как сообщили в ведомстве, такое решение принято в связи с отсутствием состава преступления

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. МВД России сообщило о закрытии уголовного дела по факту нарушения авторских прав Rambler Group на программное обеспечение Nginx. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Уголовное дело, возбужденное 4 декабря 2019 года по факту нарушения авторских прав ООО "Рамблер интернет холдинг" при разработке программного обеспечения Nginx, 18 мая 2020 года прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием состава преступления)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 декабря 2019 года в офисе компании Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник агентства пояснял, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерных программ. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

24 апреля сообщалось, что менеджмент Rambler Group направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Nginx и расторгнул договор с юридической компанией Lynwood Investments CY Ltd. В соответствии с условиями расторжения, Lynwood Investments CY Ltd сохранила за собой право доказывать причинение убытков и добиваться их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group.

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