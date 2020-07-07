Псковские власти предложили запретить детям и подросткам находиться в кальянных

ТАСС, 7 июля. Глава Псковской области Михаил Ведерников внес в областное собрание депутатов законопроект о запрете пребывания детей в кальянных. Об этом во вторник сообщили на сайте областного Собрания депутатов.

"Установить запрет на нахождение детей и подростков в помещениях, где предоставляются услуги с использованием кальянов, предложил губернатор. В Собрание депутатов поступил разработанный областным комитетом по образованию проект закона "О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", - говорится в сообщении.

В документе предлагается расширить запрет на курение кальянов при детях, включив в него использование нетабачных смесей. Согласно действующему законодательству, ограничение касается только курения сигарет и кальянов, заправленных табачной смесью.

"От сгорания фруктовых добавок в нетабачных смесях образуется даже большее количество смол и ацетальдегидов, чем в дыме от табака. При попадании в легкие увлажненный дым с токсинами провоцирует онкологические, сердечно-сосудистые и легочные заболевания", - отметили в пресс-службе облсобрания.

В законопроекте также отмечается, что курение кальяна нарушает процесс усвоения витаминов и может затормозить рост ребенка, вызвать нарушение работы нервной системы и повлиять на общее развитие. В облсобрании также напомнили, что федеральные власти наделили регионы правом устанавливать ограничения на местонахождение подростков в местах, где им может быть нанесен физический, интеллектуальный или другой вред.

"На областном уровне к таким местам отнесены пивные рестораны, винные и пивные бары, рюмочные, а также места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции или товаров сексуального характера. Авторы законопроекта предлагают расширить этот перечень, дополнив его кальянными. Инициативу одобрила экспертная комиссия", - говорится в сообщении.