Reuters: американская компания Moderna задерживает испытания вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Американская биотехнологическая компания Moderna задерживает на две недели с лишним начало клинических испытаний вакцины от коронавируса ввиду разногласий с американскими федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, Moderna, получив от американских властей почти $500 млн на эти цели, по сути, срывает усилия федерального правительства, направленные на скорейшую разработку вакцины. Согласно публикации, компания не направила ЦКПЗ и FDA вовремя протоколы проведения испытаний и игнорирует рекомендации экспертов этих ведомств. Причинами такого подхода Moderna называются нехватка квалифицированного персонала и отсутствие опыта в проведение клинических испытаний вакцин, особенно на людях.

Moderna "могла бы укладываться в сроки, если бы проявляла большее желание сотрудничать", отметил один из источников. Агентство Reuters обратилось за разъяснениями в компанию, которая отрицает данные о задержке испытаний, но признает наличие "расхождений во взглядах" с экспертами ЦКПЗ и FDA.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными Оксфордского университета. Также администрация направила на эти же цели $456 млн фармацевтическому производителю Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом - свыше 2,93 млн человек, так и умерших - 130,3 тыс.