В Башкирии медики получили стимулирующие выплаты после вмешательства прокуратуры

УФА, 7 июля. /ТАСС/. Медработники Туймазинской центральной районной больницы получили стимулирующие выплаты за лечение пациентов с коронавирусом после вмешательства прокуратуры, 21 работнику было выплачено более 1,3 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что 21 работник больницы, в том числе скорой медицинской помощи, в нарушение требований законодательства не получили выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. По результатам рассмотрения представления прокурора права работников медучреждения восстановлены, им произведены выплаты стимулирующего характера на сумму более 1,3 млн рублей", - сказано в сообщении.

Проверка была проведена по обращению работников больницы, добавили в надзорном ведомстве. В понедельник министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики сообщил, что стимулирующие выплаты за июнь получили все медработники.

По состоянию на 7 июля в республике выявлено 5 686 случаев заражения коронавирусом, в стационарах на лечении остаются 416 пациентов, амбулаторно лечатся 1 802 человека.