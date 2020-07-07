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Иннопром онлайн 2020

Николаев считает, что промышленный туризм в Якутии может быть представлен добычей алмазов

Глава региона также отметил, что интерес представляют традиционные народные промыслы

ЯКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Проекты по промышленному туризму в Якутии могут быть представлены процессом добычи алмазов и традиционными народными промыслами. Об этом сказал глава региона Айсен Николаев после подписания соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в ходе международного промышленного марафона "Иннопром" во вторник.

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма было подписано между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и регионами - Якутией, Мурманской и Смоленской областями.

"Туризм для Якутии - тема абсолютно новая, она только начинает у нас развиваться. Я уверен, что это одна из тех тем нашей экономики, [которая] в ближайшие годы заставит говорить о себе не только Россию, но и весь мир, потому что Якутия - это нетронутая природа, это безумно красивые традиции, но это, конечно, в том числе промышленный туризм. Мы, возможно, уже начнем отрабатывать с компанией "Алроса", потому что самые глубокие карьеры в мире - на нашей территории. Конечно же, алмазы, процесс их добычи, переработки, на мой взгляд, достоин того, чтобы об этом знали туристы со всего мира", - сказал Николаев.

Он отметил, что интерес представляют традиционные народные промыслы в регионе. "Я считаю, что мы также можем вовлечь в сферу промышленного туризма наши народные традиции. Это кузнечное дело, ювелирное дело, гранильное дело, например, изготовление нашей якутской традиционной берестяной посуды или деревянной посуды, изготовление якутских ножей. Эти традиции, которые действуют в виде народных промыслов, на мой взгляд, могут служить предметом промышленного туризма", - добавил Николаев.

Глава региона отметил также южную Якутию с угольными месторождениями и обширным парком действующей там техники. "Одна из крупнейших наших угледобывающих компаний "Колмар" создала свою туристическую дочернюю компанию, которая тоже будет заниматься развитием промышленного туризма на территории нашей Республики Саха (Якутия)", - отметил Николаев.

Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичИннопром онлайн 2020
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