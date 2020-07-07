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Пандемия коронавируса нового типа

Глава РАН назвал неопределенной ситуацию с разработкой вакцин от коронавируса в мире

Стремление быстро создать препарат входит в противоречие с необходимостью соблюсти все процедуры его тестирования, считает Александр Сергеев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что ситуация с разработкой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 осложняется тем, что стремление быстро создать препарат входит в противоречие с необходимостью соблюсти все процедуры его тестирования. Такое мнение он высказал во вторник в ходе онлайн-собрания Научного совета Российской академии наук (РАН) "Науки о жизни".

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"Мы знаем, что есть много различных движений в направлении разработки вакцин, знаем, что есть серьезные компании, которые готовы начать производство в больших количествах. Но ситуация является неопределенной, потому что требуется быстрый ответ на возникшую ситуацию. И эта быстрота ответа в какой-то степени интерферирует с теми известными законами разработки и прохождения тестирования вакцин, с которыми человечество встречалось в разное время", - сказал Сергеев.

По его словам, сейчас важно понять, где какие разработки вышли на передний фронт, в каких фазах находятся клинические испытания вакцин от коронавируса в разных странах мира.

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