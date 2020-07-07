Мурманская область и АСИ подписали соглашение о развитии промышленного туризма

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе. Подписи под документом во вторник поставили заместитель губернатора области Дмитрий Филиппов и заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.

"Очень интересное направление, для нас новое, но мы - промышленный регион, нам есть что показать <…> Уверен, что те методики, которые АСИ уже разработало, их опыт работы пригодится нам, и мы совместно в рамках этого соглашения сможем реализовать эти проекты", - сказал Филиппов.

Он отметил, что соглашение партнерское, в перспективе, когда будут разработаны маршруты, их продвижением займутся предприятия совместно с туроператорами. "Мы уже прорабатывали этот вопрос с турагентствами, туроператорами, устраивали им инфотур по промышленным предприятиям, чтобы они могли понять, как с этим продуктом работать, потому что для них это тоже новое направление", - сказал замгубернатора.

Партнерское соглашение АСИ подписало еще с тремя регионами: Якутией, Удмуртией и Смоленской областью. Ольга Захарова сделала акцент на том, что за год работы АСИ с направлением "промышленный туризм" накоплен огромный опыт, который необходимо передать регионам с развитой промышленностью.

"Мы сформировали решения не только для предприятий, но и для целых регионов, мы увидели потрясающие шоу, легко реализуемые решения, тщательно проработанные, доступные и безопасные маршруты и даже творческие квесты. А самое главное - мы увидели понимание той огромной положительной роли, которую промышленный туризм играет в развитии территорий и предприятий, а также готовность регионов развивать промышленный туризм", - заявила Захарова.

Первым шагом сотрудничества в рамках подписанного соглашения, по словам Захаровой, станет передача методологии АСИ для внедрения в регион, вторым - совместная работа по созданию интересного туристического продукта на предприятиях.