Роспотребнадзор разрешил открыть бассейны во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 7 июля. /ТАСС/. Работа бассейнов может возобновиться во Владимирской области с 8 июля. Соответствующее постановление во вторник подписала главный санитарный врач региона Татьяна Данилова, документ размещен на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Постановляю снять с 8 июля 2020 года запрет на посещение гражданами бассейнов", - говорится в документе.

С 27 июня во Владимирской области разрешили занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе, а также на открытых и закрытых спортивных сооружениях, в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах. Также возобновилась деятельность музеев и библиотек. С 6 июля заработали торговые центры.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 26 июня во Владимирской области зарегистрировано 4 694 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 300 человек, 80 пациентов умерли.