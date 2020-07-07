Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве за два дня

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. До 18 мм осадков может выпасть вечером во вторник в отдельных районах Московского региона. В среду, по предварительным прогнозам, может выпасть еще 25 мм осадков при месячной норме 95 мм, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня прогнозируем, что по западу Московской области и даже по северо-западу Москвы пройдут осадки от 5 до 18 мм. Месячная норма 95 мм. Завтра, по предварительным расчетам, осадки тоже начнутся во второй половине дня", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в среду в отдельных районах столичного региона может выпасть от 15 до 25 мм осадков. "Завтра утром выпустим более детальную информацию, так как ситуация (прогностическая - прим. ТАСС) достаточно сложная", - отметил метеоролог.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник.