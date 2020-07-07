В Оренбуржье вновь приостановили плановую госпитализацию из-за ухудшения эпидситуации

ОРЕНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Учреждения здравоохранения Оренбургской области приостановили плановую госпитализацию пациентов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного минздрава.

"Плановая госпитализация приостановлена с 6 июля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации", - сообщила собеседница агентства.

Плановую госпитализацию, приостановленную в марте из-за пандемии коронвируса, возобновили в Оренбургской области 22 июня, сообщал ТАСС ранее. Минздравом региона были разработаны требования для лечебных учреждений, включающие обязательное тестирование на инфекцию всех поступающих, а также создание обсервационных отделений.

В Оренбургской области зарегистрировано 4 339 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 86 - за прошедшие сутки. Выздоровели 3 204 человека, 102 - за минувшие сутки, 23 пациента умерли. В стационарах находятся 706 человек: 50 пациентов в тяжелом состоянии, семь - на искусственной вентиляции легких, 95 получают кислородную поддержку. Еще 422 в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

По данным оперштаба региона, в конце июня и начале июля в Оренбургской области происходит увеличение числа выявляемых случаев инфекции.