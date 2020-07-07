Эксперт: распространение коронавируса в мире может угаснуть и без вакцины

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константин Чумаков считает, что пандемия коронавирусной инфекции может завершиться до появления вакцины, о чем говорит угасание темпов распространения COVID-19 в США и других странах с изначально высоким уровнем заболеваемости.

"Для того, чтобы эпидемия закончилась или, по крайней мере, стала спадать, необходимо, чтобы репродуктивное число (число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком - прим. ТАСС) было меньше единицы. Исходя из этой формулы, которую я показал, вытекает, что примерно 60% населения должно приобрести иммунитет. <...> В некоторых штатах [США] и странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы где-то уже начинаем приближаться к этому порогу, поэтому есть надежда, что эта болезнь загаснет сама по себе даже и без вакцины, хотя, конечно, вакцина была бы самым идеальным вариантом", - сказал Чумаков во вторник, выступая на онлайн-собрании научного совета Российской академии наук "Науки о жизни".

Ученый также отметил, что 60% - приблизительная величина, при расчете которой не учитываются различия в восприимчивости людей к вирусу.

"Те штаты [США], которые уже прошли через эту волну, в них репродуктивное число меньше единицы. Это означает, что у них заболеваемость загасает. В то время как остальные штаты пока еще находятся на подъеме", - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.