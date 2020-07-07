РЖД возобновит движение поезда Грозный - Москва с 9 июля

ГРОЗНЫЙ, 7 июля. /ТАСС/. Поезд Грозный - Москва, движение которого было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса, возобновит перевозку пассажиров с 9 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Ранее глава Чечни объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, отменены режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона.

"В связи с увеличением пассажиропотока и улучшением эпидемиологической обстановки возобновляется курсирование поезда № 381/382 сообщением Грозный - Москва. В первый рейс из Грозного состав отправится 9 июля, из Москвы - 11 июля. Он будет курсировать через день, отправляясь с конечных станций по нечетным числам", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в поездах принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. "В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Во всех поездах дальнего сообщения имеются также бесконтактные инфракрасные термометры, которыми в пути следования измеряют температуру пассажирам", - сообщили в филиале РЖД.

В Чеченской Республике с марта действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, гостиницы, развлекательные центры и магазины были закрыты. Также было приостановлено движение всех видов транспорта через административные границы, включая поезда и авиарейсы.