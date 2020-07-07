Отсрочка долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров. Главное о коронавирусе за 7 июля

Россия
- Всего зафиксировано 694 230 случаев заражения, из них новых — 6368. За сутки умерли 198 человек, за весь период — 10 494.
- Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.
- Кабмин выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета.
- Дмитрий Песков назвал неясными перспективы возобновления в России международного авиасообщения.
- Терминал D аэропорта Шереметьево с 27 июля возобновит работу.
Москва
- Всего — 226 174 случая заражения, из них новых — 629 (данные Оперштаба Москвы).
- Один из временных госпиталей для пациентов с коронавирусом, развернутых в павильоне комплекса "Крокус Экспо", будет частично разобран, но в случае необходимости его можно будет быстро вернуть к работе.
Мир
- Всего зафиксировано более 11,6 млн случаев заражения, умерли более 538 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Президент Бразилии заразился коронавирусом.
- Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.
- Иран зафиксировал рекордное суточное число смертей среди заразившихся коронавирусом.
- Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом.
- Пандемия может завершиться до появления вакцины, считает эксперт. Об этом говорит угасание темпов распространения COVID-19 в США и других странах с изначально высоким уровнем заболеваемости.