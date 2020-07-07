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Пандемия коронавируса нового типа

Отсрочка долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров. Главное о коронавирусе за 7 июля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных событиях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 694 230 случаев заражения, из них новых — 6368. За сутки умерли 198 человек, за весь период — 10 494. 
  • Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами. 
  • Кабмин выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета.
  • Дмитрий Песков назвал неясными перспективы возобновления в России международного авиасообщения.
  • Терминал D аэропорта Шереметьево с 27 июля возобновит работу.

Москва

  • Всего — 226 174 случая заражения, из них новых — 629 (данные Оперштаба Москвы).
  • Один из временных госпиталей для пациентов с коронавирусом, развернутых в павильоне комплекса "Крокус Экспо", будет частично разобран, но в случае необходимости его можно будет быстро вернуть к работе.

Мир

  • Всего зафиксировано более 11,6 млн случаев заражения, умерли более 538 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Президент Бразилии заразился коронавирусом.
  • Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.
  • Иран зафиксировал рекордное суточное число смертей среди заразившихся коронавирусом.
  • Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом.
  • Пандемия может завершиться до появления вакцины, считает эксперт. Об этом говорит угасание темпов распространения COVID-19 в США и других странах с изначально высоким уровнем заболеваемости.
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