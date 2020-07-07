Горы, пляжи и лечение: курорты СКФО готовятся принимать туристов

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа поэтапно принимают решения о снятии ограничений, введенных весной из-за пандемии нового коронавируса, туда начинают приезжать туристы со всей страны. Отдыхающие смогут найти себе занятие на любой вкус: в Дагестане возобновили работу частные пляжи, в Чечне туристов начали принимать горные курорты, на Ставрополье лечебную базу Кавказских Минеральных Вод уже посетили больше тысячи туристов, сообщили ТАСС представители отрасли.

Польза для здоровья

В пиковый период распространения коронавируса регионы Северного Кавказа, как и другие российские территории, прекратили принимать туристов. Возобновления работы курорты ожидали несколько месяцев, в некоторых регионах ограничения действуют до сих пор. Одними из первых на Северном Кавказе заработали санатории Кавказских Минеральных Вод, имеющие медицинские лицензии. С начала июня с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора открылись более 70 санаториев.

"Наши медики разработали специальные программы, которые помогут укрепить иммунитет и эффективно справиться с последствиями вынужденной самоизоляции", - написал гендиректор компании "Курортное Управление" (холдинг) г. Кисловодск", депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко на своей странице в Instagram.

Также на курорте "Армхи" в Ингушетии в новом сезоне будут готовы предложить оздоровительный туризм - здесь открылась собственная клиника. Теперь постояльцы смогут получить комплексное санаторно-курортное лечение, включающее диагностику и обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур. Открытия туристического сезона в Ингушетии ждут с середины июля 2020 года.

Специалисты туротрасли отмечают, что даже обычная поездка на Северный Кавказ без посещения санаториев может быть полезной для здоровья. "Существует метод лечения водой, распыленной в воздухе, там образуется большое количество кислорода, очищаются легкие. Тем, кто пострадал от коронавируса, это может быть невероятно полезно - к примеру, в Северной Осетии огромное количество водопадов и невероятный духовный потенциал", - отметила полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова.

В Чечне также рассчитывают на активное развитие оздоровительного и лечебного туризма после пандемии. "У наших курортов есть все условия: хорошая материальная база и рыночная стоимость. Горный воздух, экологически чистые продукты, вода - все это сделает наш регион привлекательным для туристов, которые заботятся о своем здоровье", - сообщил ТАСС министр туризма республики Муслим Байтазиев.

Отдых в горах

Во многих регионах Северного Кавказа готовятся и к приему любителей активного отдыха. Например, курорт "Армхи" предложит туристам катание на квадроциклах, горных велосипедах, услуги пейнтбольного клуба, тира. "Но самой большой популярностью пользуются экскурсии по башенным комплексам в горах, люди поражаются красотам и природе, их восхищает архитектура средневековых башен. После начала работы, мы думаем, что если у нас будут июль и август в рабочем режиме, то мы на процентов 60, исходя из планов, сможем выйти. А уже начиная с осени мы делаем акцент на событийный туризм", - пояснил начальник коммерческого отдела курорта Ахмед Барахоев.

В республике также планируют развивать сеть кемпингов. "Делаем акценты на новые событийные и имиджевые мероприятия, на курорте "Армхи" <...> В скором времени, даже до конца этого сезона, мы надеемся, что появятся кемпинги и глэмпинги в горной части Ингушетии, там можно будет погрузиться в быт наших предков и понять, как они жили", - пояснила главный специалист отдела туризма комитета по туризму Республики Ингушетия Жанетта Гулиева.

В Карачаево-Черкесии Тебердинский природный биосферный заповедник, включенный в международную сеть биосферных резерваторов в рамках программы ЮНЕСКО, откроется после окончания республиканского режима самоизоляции. "На сегодняшний день можно уже говорить, что на этот сезон все маршруты готовы, вся инфраструктура заповедника готова к приему туристов. В заповеднике 14 маршрутов, этого вполне хватает для удовлетворения потребностей посетителей", - сообщил ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.

В Чечне возобновляют работу курорты "Сернодский", "Кезеной-Ам" и "Ведучи", в частности туристический сезон в республике открыли пешим походом. Туристы были разделены на группы, каждую из которых сопровождали проводники. "Мы решили сейчас проводить не массовые мероприятия, а такие небольшие на открытом воздухе <...> Ожидаем увеличения внутреннего российского турпотока, я считаю, самое время, пользуясь ситуацией, получше изучить свою собственную страну", - пояснил Байтазиев.

В горах Северной Осетии в национальном парке "Алания" готовят к открытию первый эколого-просветительский центр. "Сейчас работаем над обустройством визит-центра в селении Мацута. Ремонт там уже сделали, готовим макеты по внутреннему оформлению, заказываем сувенирную продукцию <...> Задачей центра станет формирование привлекательной инфраструктуры для экологического туризма, развитие сопредельных территорий с вовлечением в процесс местного населения, реализация эколого-просветительских мероприятий", - сообщил ТАСС представитель национального парка, добавив, что в рамках работы центра будут разрабатываться и открываться новые экологические тропы.

Пляжи Дагестана

В Дагестан летом туристов привлекают пляжи Каспийского моря. По данным Минтуризма региона, длина береговой линии составляет порядка 530 км. Один из самых протяженных - Махачкалинский пляж с полосой около 80 км. Пляжный сезон в нынешнем году в Дагестане начался позже обычного, с 1 июля.

"Все рекомендации Роспотребнадзора предварительно были соблюдены. На каждом частном пляже установлены средства для защиты, [проводится] обработка дезинфицирующими средствами и проверка температуры. Шезлонги расположены в 1,5 метрах друг от друга", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.