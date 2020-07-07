Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

"Результат положительный", - сказал Болсонару, выступление которого транслировала в прямом эфире бразильская служба телеканала CNN . Бразильский лидер добавил, что чувствует себя хорошо, а "по сравнению со вчерашним днем - очень хорошо". Я даже хотел бы сейчас пройтись, но по рекомендации врачей не буду этого делать", - подчеркнул Болсонару.

ТАСС, 7 июля. Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом сам глава государства заявил во вторник журналистам в своей резиденции в Бразилиа.

Во время своего обращения глава государства был в маске. При этом журналисты, которые присутствовали на пресс-конференции, не соблюдали социальную дистанцию, удерживая микрофоны рядом с президентом.

В понедельник Болсонару сообщил, что у него проявились симптомы, характерные для COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией). В частности, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%. По словам Болсонару, для лечения он начал принимать гидроксихлорохин. Во вторник температура, как утверждает глава государства, опустилась до 36,7.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Он неоднократно появлялся на публике без маски и общался со сторонниками, не соблюдая мер предосторожности.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и умерших, уступая лишь США. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1 623 284, умерли 65 487 человек.