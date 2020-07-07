Власти Ленинградской области выделят 24 млн рублей на поддержку проектов в сфере туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Более полутора десятков некоммерческих организаций в Ленинградской области получат субсидии на реализацию проектов в туристической сфере на общую сумму почти 24 млн рублей. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Общая сумма поддержки из регионального бюджета составит 23 млн 970 тыс. рублей. Проекты направлены на сохранение исторической памяти, пропаганду здорового образа жизни и памятников культуры ленинградской земли, а также создание комфортного доступа к туристическим объектам", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в числе знаковых проектов - "Аллея Славы - чудо богатыри", предусматривающий высадку аллеи деревьев в Новой Ладоге, где молодой Александр Суворов командовал Суздальским пехотным полком. Инициативу приурочат к 290-летию со дня рождения знаменитого полководца.

"Ко Дню памяти сожженных деревень у белых печей в деревне Большое Заречье Волосовского района будут обустроены две туристические тропы. В деревне Дусево Кировского района у памятника "Полуторке" организаторы проекта "Полевые госпитали Дороги жизни" создадут военно-историческую экспозицию под открытым небом, где воссоздадут полевые госпитали, окопы и блиндажи времен Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, субсидию получат проекты по созданию экотропы вокруг Ладожского озера, обустройству конного маршрута к усадьбе Демидовых в Тайцах и экомаршрутов к усадьбе героя войны 1812 года Петра Витгенштейна в Дружноселье Гатчинского района, а также исследованию нового водного маршрута от Выборгского залива до Ладожского озера. В общей сложности поддержку получат 17 региональных некоммерческих организаций.

По официальны данным, в 2019 году общий турпоток в Ленинградскую область составил 5,7 млн человек. В регионе разработаны разнообразные экомаршруты, в том числе на особо охраняемых территориях. Ранее сообщалось, что в год 75-летия Победы продолжается разработка военно-патриотических маршрутов. Также готовится к запуску межрегиональный брендовый маршрут "Государева дорога", который объединит Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.