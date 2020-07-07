В ВОЗ заявили, что отправятся в Китай для определения источника коронавируса

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в самое ближайшее время отправит миссию в Китай, задача которой будет заключаться в том, чтобы установить источник происхождения коронавируса. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в настоящее время организация определяет параметры миссии. "Ее задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.