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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что отправятся в Китай для определения источника коронавируса

Задача миссии будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в самое ближайшее время отправит миссию в Китай, задача которой будет заключаться в том, чтобы установить источник происхождения коронавируса. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в настоящее время организация определяет параметры миссии. "Ее задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

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