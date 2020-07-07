Температура в Воронеже поднялась до 38,8 градуса, побив рекорд 1954 года

ВОРОНЕЖ, 7 июля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали во вторник в Воронеже температурный рекорд - плюс 38,8 градуса. Ранее для этого дня максимальная температура составляла плюс 35,4 градуса и была отмечена в 1954 году, рассказала ТАСС представитель Воронежского гидрометеоцентра.

"Сегодня в Воронеже побит температурный рекорд 1954 года. Тогда, 7 июля, в городе было плюс 35,4 градуса, сегодня зафиксирована максимальная температура - плюс 38,8 градуса", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, на юге области зафиксирована температура более 40 градусов. Например, в Борисоглебске днем во вторник отмечено плюс 40,3 градуса, в Павловске - плюс 40,2 градуса.

По данным метеорологов, в Воронежской области в течение пяти дней с 4 июля будет наблюдаться аномально жаркая погода до от 33 до более чем 40 градусов тепла. Так, 4 июля в регионе был побит температурный рекорд 1959 года: зафиксирована максимальная температура плюс 35,2 градуса, а предыдущий рекорд составлял 34,7 градуса. Также 6 июля в регионе повторился рекорд 2002 года, когда была отмечена температура плюс 33 градуса. Жара продержится в регионе до 9 июля, когда ожидается прохождение фронта и понижение температуры ночью до 15-20 градусов тепла, днем до 20-25 градусов тепла.