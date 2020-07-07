МВД в проекте приказа предусмотрело изменения в регистрации мотоциклов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. МВД разработало проект приказа, который предусматривает некоторые изменения в регистрации автомототранспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE". В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения. Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. В соответствии с проектом приказа, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок", - говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что проектом приказа требования к ПТС, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.