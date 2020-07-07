В Белграде введут комендантский час из-за эпидемии коронавируса

БЕЛГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич во вторник объявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса.

"Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах - тревожная. <...> С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника", - заявил Вучич в обращении к нации.

По словам президента, в настоящий момент в стране насчитывается свыше 4 тыс. заразившихся, больницы столицы и крупных городов переполнены.

Ранее в Белграде, где сложилась самая тяжелая в стране эпидемиологическая обстановка, был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Запрещены собрания людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек - на открытом воздухе, ночные клубы не могут работать с 23:00 до 06:00, как и кафе, не имеющие открытых веранд. Обязательно ношение защитных масок, за несоблюдение этих мер будут вводиться штрафы.

В настоящий момент в Сербии число заболевших составляет 16 719, число летальных исходов возросло до 330. С начала эпидемии в Сербии тестирование прошли 455 604 человека. Уровень летальности составляет 1,97%.