В Крыму МВД и Счетная палата проводят проверки на телеканале "Миллет"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Проверки финансовой дисциплины и трудового законодательства проводятся МВД и Счетной палатой на крымскотатарском телеканале "Миллет", сообщила во вторник ТАСС генеральный директор телекомпании Лиля Веджат.

22 июня 2020 года глава республики Сергей Аксенов представил коллективу телеканала нового руководителя - Лилю Веджат, которая ранее работала корреспондентом телеканала "Крым 24". Издание "Подъем" во вторник сообщило со ссылкой на неназванного бывшего сотрудника канала, что за две недели после прихода генерального директора якобы были уволены или сами ушли пятая часть редакции - 25 из 120 сотрудников.

"У нас уже несколько дней работают сотрудники МВД, Счетная палата - полностью сейчас правоохранительные органы проверяют финансовую дисциплину, трудовое законодательство. После начала работы правоохранительных органов ряд сотрудников написали заявления в срочном порядке по собственному желанию", - сказала Веджат, комментируя сообщение издания.

Она отметила, что на данный момент ушли 19 человек. "Какие-то выводы я смогу дать уже после того, как правоохранительные органы предоставят какие-то результаты", - добавила руководитель телекомпании.

В Крымском региональном отделении Союза журналистов отметили, что пока информация о массовом увольнении сотрудников "Миллета" распространялась на уровне слухов. "К нам в Крымское региональное отделение Союза журналистов России никто не обращался. За ситуацией посмотрим более пристально, проинформирую об этом центральный аппарат Союза журналистов России в Москве", - сообщил ТАСС руководитель регионального отделения СЖР Андрей Трофимов.

22 апреля 2015 года указом главы Крыма была создана Автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания", получившая название "Миллет" ("Народ"). Канал начал тестовое вещание в сентябре 2015 года. Сейчас он вещает 24 часа в сутки.