В Северной Осетии за четыре месяца на 35% сократилась младенческая смертность

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июля. /ТАСС/. Показатели младенческой смертности в Северной Осетии за первые четыре месяца снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% за счет соблюдения маршрутизации беременных, а также активной разъяснительной работы среди репродуктивного населения. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев.

"По итогам первых четырех месяцев младенческая смертность сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35%. В регионе было запланировано проведение комплекса мероприятий. В том числе усилен контроль за соблюдением маршрутизации беременных, рожениц и родильниц; активизирована разъяснительная работа среди репродуктивного населения, проводится постоянный контроль за внедрением клинических рекомендаций в практическую деятельность медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь", - сказал министр.

Для региональных специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии организовано обучение и повышение квалификации. Экспертами проводится анализ работы в данном направлении.

Минздравом республики также была разработана программа, в рамках которой психологи в женских консультациях проводят беседы с женщинами, принявшими решение об аборте.

Показатели младенческой смертности составляют 3,9 промилле на 1000 родившихся. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эта цифра составляла - 6/1000.

В 2018 году показатели младенческой смертности в Северной Осетии достигли минимальных за всю историю региона показателей - до 4 промилле на тысячу родившихся против 8 в 2016 году.