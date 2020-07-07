ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сделанное международной группой ученых предложение признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, и учитывают такую возможность в своих рекомендациях. Об этом заявила на брифинге в Женеве технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.

"Сейчас появляются новые данные. Окончательных выводов нет. Возможность воздушной передачи инфекции в общественных местах, особенно в условиях недостаточной вентиляции и переполненности помещений, нельзя исключить", - сказала она, подчеркнув, что, чтобы это подтвердить, нужно собрать данные исследований.

"Мы рекомендуем меры с учетом такой возможности (передачи вируса по воздуху). Мы рекомендуем максимально избегать закрытых помещений, массового скопления людей, обеспечивать надлежащую вентиляцию и соблюдать социальную дистанцию. В случаях, где это невозможно, мы призываем использовать маски", - добавила представительница ВОЗ. "Все это учитывается в наших рекомендациях", - заверила она.

Ранее газета The New York Times сообщила, что группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству ВОЗ. В нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе. Как следует из материала, группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ. Поэтому, отмечают исследователи, организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

По информации британской газеты The Guardian, это открытое письмо будет опубликовано на следующей неделе в научном журнале Clinical Infectious Diseases, который издает Оксфордский университет.