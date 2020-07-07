WP: племянница лидера США в своей книге расскажет о сложных отношениях Трампа с отцом

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Племянница президента США Мэри Трамп в своей новой книге выстраивает психологический портрет американского лидера на основе его детских травм и сложных взаимоотношений с отцом. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался экземпляр книги, которая должны выйти в свет 14 июля.

По мнению Мэри Трамп, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, одним из факторов, сформировавших мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. При этом она описывает отца как доминирующую фигуру, которая "уничтожила" Дональда Трампа и разрушила его "способность развивать и испытывать целый спектр человеческих эмоций".

"Ограничивая Дональда в его собственных чувствах и сделав многие из них неприемлемыми, Фредерик препятствовал своему сыну в восприятии мира и подорвал его возможность жить в этом мире", - утверждает Мэри Трамп, книга которой озаглавлена "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

В описании книги в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля. Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) ранее удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд, приняв во внимание то, что издательский дом Simon and Schuster напечатал около 75 тыс. экземпляров книги и уже начал принимать предзаказы.

Ранее портал The Daily Beast сообщал, что Мэри Трамп в книге расскажет о своей роли в расследовании газеты The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. По сведениям The Daily Beast, племянница главы государства обвинит в книге Дональда Трампа и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что книга Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.