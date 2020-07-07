Правозащитники в США назвали ксенофобским решение властей по иностранным студентам

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн, является "опасным и ксенофобским". Такое мнение выразил во вторник Эдвард Ахмед Митчелл, заместитель руководителя Совета по американо-исламским отношениям, крупнейшей американской некоммерческой организации, отстаивающей гражданские права мусульман.

Он призвал вашингтонскую администрацию "немедленно отменить это жестокое, опасное и ксенофобское решение". Митчелл подчеркнул, что власти "не должны наказывать иностранных студентов за обстоятельства, не зависящие от них", а также "вынуждать учащихся выбирать между риском заразиться [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19 во время физического присутствия в классе или во время вылета из страны". "Иностранные студенты должны иметь возможность жить в условиях безопасности в Америке во время обучения в режиме онлайн", - отметил замглавы Совета.

По мнению Митчелла, американским учебным заведениям необходимо найти выход и защитить иностранных студентов от депортации.

Об иностранных студентах

Американские власти не будут выдавать новые визы тем студентам, которые намерены приехать в Соединенные Штаты, если выбранные ими программы обучения в предстоящем семестре полностью будут проходить в онлайн-формате.

Речь идет о студентах, находящихся на территории США по неиммиграционным визам типа F-1и М-1, а также иностранцах, желающих получить такие визы. Виза F-1 предназначена для обучения в американских университетах, колледжах, школах, семинариях, консерваториях и других академических учреждениях, в том числе и на языковых программах. Визы М-1 выдаются иностранцам, обучающимся на неакадемических программах или программах профессионального обучения.

Так, по данным агентства Блумберг, всего в стране находятся около 1 млн иностранных студентов, из них 369 тыс. китайских учащихся. Наибольшее число иностранных студентов приехали в США из Китая, на данный момент неизвестно, все ли они могут покинуть страну осенью.

Отслеживающий деятельность порядка 1 090 учебных заведений США портал The Chronicle of Higher Education сообщил, что только 9% из них планируют перейти на дистанционное обучение этой осенью, при этом 60% собираются оставить очное обучение. Еще 24% заведений будут сочетать обе эти формы обучения, чтобы следовать рекомендациям по социальному дистанцированию.