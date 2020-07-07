Саудовская Аравия установила список правил для паломников во время грядущего хаджа

КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия установила ряд правил и ограничений для паломников во время грядущего хаджа. Как сообщила во вторник газета Asharq Al-Awsat , эти меры приняты властями королевства в целях соблюдения санитарной безопасности и снижения риска массового распространения нового коронавируса среди правоверных во время ритуалов большого паломничества.

Самое главное ограничение связано с выполнением ключевого обряда хаджа к святым местам ислама - семикратного обхода Каабы (Тавафа), во время которого верующие стремятся поцеловать священный камень или хотя бы прикоснуться к нему. После обхода паломники подходят к месту входа в Каабу, прижимаются к нему всем телом и возносят молитвы, прося милости и прощения за прегрешения. По информации министерства по делам хаджа и умры, "прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается", в целях безопасности будут установлены заградительные барьеры, чтобы никто не мог приблизиться к камню.

Кроме того, основные ритуалы, в том числе такой важный, как побивание шайтана камнями, можно будет совершать только небольшими группами численностью не более 50 человек, а автобусы будут перевозить паломников с загрузкой в 50%. Все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. У верующих будут регулярно проверять температуру и следить за состоянием их здоровья.

Определенные меры приняты и в отношении еды и питьевой воды: они будет выдаваться только в индивидуальных закрытых упаковках. А воду из священного источника Замзам, расположенного на глубине 30 метров в колодце под площадью Большой (Заповедной) мечети в Мекке, будут предоставлять только в одноразовой посуде. Омовение в Замзаме и питье воды оттуда считается важным элементом паломничества. В палаточном городке в долине Муздалифа и в районе холма Арафат людей будут селить из расчета 10 человек на каждые 50 кв. метров, при этом между шатрами должно быть расстояние не менее 1,5 метра.

В понедельник Саудовская Аравия открыла регистрацию для желающих совершить хадж в этом году на специальном сайте, который будет активным до пятницы. После этого из базы данных будут выбраны резиденты из числа неграждан страны, которые смогут отправиться в этом году в паломничество. К саудовцам это не относится. При этом при отборе кандидатов приоритет будет отдаваться людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не болевшим новым коронавирусом, что должно быть подтверждено сертификатом лабораторного обследования, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. По информации министерства, доля резидентов из числа проживающих на территории Саудовской Аравии на постоянной основе составит 70% против 30% саудовцев.

Хадж-2020 без паломников из-за рубежа

В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. Ежегодно в его обрядах и ритуалах принимают участие более трех миллионов человек, в том числе свыше двух миллионов мусульман приезжают из-за рубежа. В этом году хадж к святым местам ислама смогут совершить не более 10 тысяч человек. При этом мусульмане из-за рубежа не смогут принять участие в паломничестве. Перед началом паломничества правоверные обязаны пройти тестирование на коронавирус, а после хаджа должны выдержать 14 дней самоизоляции.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных новым коронавирусом. К настоящему моменту выявлено более 217 тысяч зараженных, около 155 тысяч человек уже выздоровели, свыше двух тысяч больных умерли. В рамках мер по противодействию распространению пандемии в королевстве с конца марта были закрыты все мечети. С июня их начали постепенно открывать. С благословения хранителя двух святынь в Мекке и Медине короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда возобновились молитвы и в Мечети Пророка в Медине. Но главная святыня мусульман - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке - пока закрыта до хаджа.