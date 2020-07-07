В Башкирии создали штаб по координации завершения строительства долгостроев

УФА, 7 июля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании штаба по координации завершения строительства многоквартирных домов. Его возглавил первый заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров, сообщается на сайте руководителя региона во вторник.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение о создании республиканского штаба по координации завершения строительства многоквартирных домов. Его председателем назначен первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров. В первую очередь штаб будет курировать одни из наиболее проблемных объектов - "Эрмитаж. Горсовет", "Эрмитаж на Ленина", "Белая река", "Московский", "Миловский парк" и "Серебряный ручей", - говорится в сообщении.

Штаб будет работать на постоянной основе, он необходим для проработки проблемы и принятия системных решений по восстановлению нарушенных прав дольщиков. "Понятия обманутых дольщиков в Башкортостане не должно быть. Наша задача - последовательно решить проблемы с незавершенными объектами. И мы делаем все, чтобы избавиться от "богатого наследства" недостроев", - цитирует Хабирова пресс-служба.

Дольщики жилого комплекса "Миловский парк" с 16 июня разбили палаточный лагерь возле недостроенных домов, они требуют возобновить строительные работы.

По данным властей, в республике порядка 7 тыс. человек признаны обманутыми дольщиками, по этому показателю регион является лидером Приволжского федерального округа.