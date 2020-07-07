Власти Краснодара назвали причину массовых отключений электроэнергии

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в Краснодаре, где установилась жаркая погода, на 50% превысило максимальный показатель 2019 года, причиной массовых перебоев с подачей электроэнергии стал перегруз сетей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодара во вторник.

Накануне в Краснодаре произошли массовые аварии на оборудовании АО "НЭСК - электросети" из-за повысившейся нагрузки на энергосистему в связи с установившейся в регионе жаркой погодой. Только в краевой столице, по данным администрации региона, без света оставались более 40 тыс. местных жителей. Часть неполадок была устранена в течение нескольких часов, работы продолжаются во вторник. Подобные перебои были зафиксированы и в других муниципалитетах края, но они не носили столь массового характера, как в Краснодаре.

"Как рассказал главный инженер - технический директор АО "НЭСК-электросети" Сергей Орехов, потребление электроэнергии за последние дни в Краснодаре возросло на 50% по сравнению с летним максимумом 2019 года. Основными причинами отключений стали пробой изоляции и перегруз сетей", - говорится в сообщении администрации Краснодара.

Уточняется, что во вторник в городе произошли 12 новых отключений, три аварии устранены, по шести технологическим нарушениям проводятся работы по поиску места повреждения линий, остальные аварийные ситуации находятся в стадии устранения.

Ранее руководитель управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил организовать доследственную проверку по факту случившегося. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил во вторник создать оперативный штаб по устранению неполадок и задействовать возможные резервы для недопущения подобных ситуаций.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.